Disney e Pixar hanno rilasciato oggi il nuovo trailer ufficiale di Toy Story 4, il quarto capitolo della celebre saga animata.

In attesa della versione italiana, che sarà rilasciata prossimamente, ecco quella originale. La trovate in fondo al nostro aggiornamento.

Tra i doppiatori storici della saga torneranno Tim Allen, Tom Hanks, Annie Potts, Patricia Arquette e Joan Cusack.

Sinossi. Woody ha sempre saputo quale fosse il suo posto nel mondo e la sua priorità è sempre stata prendersi cura del suo bambino, che si trattasse di Andy o di Bonnie. Ma l’arrivo di un nuovo riluttante giocattolo di nome “Forky” nella cameretta di Bonnie dà il via a una nuova avventura on the road insieme a nuovi e vecchi amici, che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo.

Toy Story 4 arriverà nelle sale Usa il 21 giugno 2019. In Italia il 27 giugno.