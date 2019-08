Nella giornata di ieri si sono tenute le anteprime nazionali legate a Hobbs and Shaw, ed i risultati lasciano ben sperare per il Box Office Italia nel weekend.

Il primo spin-off della saga Fast & Furious ha raccolto, attraverso le anteprime in giro per l'Italia, la bellezza di 333 mila euro, con una media per sala di 733 euro. Hobbs and Shaw esordirà ufficialmente nella giornata odierna, e solo dopo i risultati ottenuti oggi si potranno fare confronti con gli altri capitoli della saga.

Il film evento Bring the Soul: The Movie ha chiuso il mercoledì di programmazione con un incasso di 130 mila euro, e la miglior media per sala (808 euro). Spider-Man: Far From Home si è posizionato al terzo posto del podio con 61 mila euro, ed un totale di 10,94 milioni di euro, il traguardo degli 11 milioni è ad un passo.