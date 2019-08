Dopo le anteprime nazionali proposte ieri da Universal Pictures, l'action movie Fast and Furious - Hobbs and Shaw approda ufficialmente oggi al cinema.

L'obiettivo di Hobbs and Shaw è ovviamente strappare il primo posto del Box Office Italia (lo ha già fatto con le anteprime), e confermare la passione degli italiani per la saga Fast and Furious.

Per promuovere l'uscita ufficiale nelle sale del primo spin-off della celebre saga action Fast and Furious, la divisione nazionale della Universal Pictures ha diffuso due nuove featurette sottotitolate.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw è stato diretto da David Leitch, mentre la sceneggiatura è stata affidata nelle mani del veterano della saga Chris Morgan.

Nel cast Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren, Eiza Gonzalez.

Sinossi. Da quando il corpulento veterano del dipartimento di polizia Hobbs (Johnson), fedele agente del Diplomatic Security Service americano, e il fuorilegge Shaw (Statham), ex membro delle forze speciali britanniche, si sono affrontati per la prima volta nel film Fast & Furious 7 del 2015, i due si sono scambiati battute e non si sono risparmiati colpi bassi nel tentativo di annientarsi a vicenda. Ma quando l’anarchico Brixton (Idris Elba), cyber-geneticamente potenziato, ottiene il controllo di una insidiosa arma biologica che potrebbe modificare per sempre l’umanità – e riesce a surclassare una brillante e indomita agente del MI6 (Vanessa Kirby della serie TV The Crown), che oltretutto è la sorella di Shaw – questi due nemici giurati saranno costretti ad allearsi per annientare l’unico cattivo che potrebbe essere ancor più cattivo di loro.

Il film è nelle sale Usa dal 2 agosto 2019. In Italia dall’8 agosto.