Apple e Paramount insieme per Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese

Dopo Netflix, sarà Apple a produrre - insieme alla Paramount Pictures - Killers of the Flower Moon, il nuovo film di Martin Scorsese.

Il film, che vedrà protagonisti Leonardo DiCaprio e Robert De Niro, sarà dunque prodotto da Apple e risulterà perciò una produzione Apple Original Film (destinato, dunque, a Apple TV+) ma, grazie alla Paramount, approderà anche nei cinema.

A proposito del film, Scorsese ha detto:

Pensiamo sia un film western. Racconta una storia avvenuta a cavallo fra il 1921 e il 1922 in Oklahoma. Sono di sicuro dei cowboy che hanno delle vetture, ma anche dei cavalli. Il film racconterà principalmente della tribù indiana degli Osage alla quale venne dato questo territorio orribile che, però, amavano perché pensavano che i bianchi non si sarebbero mai interessati a esso. [...]Leonardo DiCaprio avrà il ruolo principale, mentre Bob sarà William Hale, il Re di Osage Hills, il responsabile della maggior parte degli omicidi. Gli altri saranno tutti attori nativi americani.

Killers of the Flower Moon, scritto da Eric Roth, sarà basato sul romanzo di David Grann ispirato alla storia vera degli omicidi di alcuni membri della tribù Osage in Oklahoma negli anni Venti.