Recensione L’amore a domicilio, film Prime Video con Miriam Leone

Emiliano Corapi torna alla regia con L’amore a domicilio, commedia romantica disponibile su Amazon Prime Video. Questa la nostra recensione.

Renato (Simone Liberati), un rampante assicuratore romano, si trascina in una storia d’amore poco appagante. Nonostante i tanti successi lavorativi e la disponibilità economica raggiunta, si sente comunque strozzato in una vita fatta di solo lavoro e poche emozioni. Un giorno incontra Anna (Miriam Leone). La ragazza è poco pratica della zona e non sa come tornare a casa. Renato, si offre di accompagnarla e si trova così coinvolto in una inaspettata giornata di sesso. Mentre stavano salutandosi, la coppia viene interrotta da un agente di polizia. Renato scoprirà così che Anna si trova ai domiciliari.

Commento. Emiliano Corapi è al suo secondo lungometraggio. Dopo il film drammatico Sulla Strada di casa, con cui ha raccolto diversi premi, il regista tenta, con discreto successo, la strada della commedia romantica e lo fa affidandosi a due validi attori.

Simone Liberati (La profezia dell’armadillo e Bangla) costruisce un personaggio tenero e sornione: eterno insoddisfatto dovrà mettere in discussione ciò che è sempre stato. Liberati lo interpreta con bravura, ingraziandosi lo spettatore con poche battute. Dall’altra parte la bravissima Miriam Leone che, catanese di nascita, non ha nessuna difficoltà nel caratterizzare Anna. Sentirla recitare con il classico accento del capoluogo siciliano è una piacevole sorpresa.

L’amore a domicilio non colpisce per una storia particolarmente accattivante, ma le situazioni che si creano ed il supporto di alcuni personaggi secondari, quali quelli messi in campo da Fabrizio Rongione e Anna Ferruzzo, contribuiscono al successo del film.

Particolare, inoltre, la scelta di rinunciare quasi totalmente ad una colonna sonora che accompagna le scene, elemento difatti spesso catalizzante per una commedia romantica. Tale vuoto è però riempito da dialoghi arguti, momenti comici e silenzi imbarazzanti nonché da un’ottima fotografia.

L’amore a domicilio è disponibile in streaming gratuito per gli utenti Prime Video e lo consigliamo per passare una piacevole serata in famiglia. In un momento particolare per tutto il cinema, e nello specifico per quello Italiano, prodotti come questo vanno valorizzati ed apprezzati. Sorridere e divertirsi è un buon modo per ripartire.

⭐⭐⭐ Classificazione: 3 su 5.