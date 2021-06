Kevin Bacon sarà il villain del remake di The Toxic Avenger

L’attore Kevin Bacon è salito a bordo del cast del tanto atteso remake di The Toxic Avenger, cult a basso budget prodotto negli anni ottanta dalla Troma Entertainment.

La conferma dell’ingaggio dell’iconico attore è arrivata nella tarda serata odierna grazie ad un articolo proveniente dal The Hollywood Reporter: Kevin Bacon nel film darà volto al villain! Nessun dettaglio sull’identità del personaggio è stata svelata dalla fonte.

Il remake di The Toxic Avenger è stato inoltre descritto così: “Una rivisitazione contemporanea della commedia d’azione a basso budget di successo del 1984 di Troma Entertainment, The Toxic Avenger è intrisa di temi ambientali e sovverte il genere dei supereroi sulla scia di Deadpool. Quando un uomo comune in difficoltà viene spinto in una vasca di rifiuti tossici, viene trasformato in un mostro mutante che deve passare da emarginato ad eroe mentre corre per salvare suo figlio, i suoi amici e la sua comunità dalle forze della corruzione e dell’avidità.”

THE TOXIC AVENGER

PRODUZIONE: Legendary Pictures ha acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico del franchise della Troma. In cabina di produzione i due creatori del franchise, Lloyd Kaufman e Michael Herz. Regia e sceneggiatra sono state affidate a Macon Blair. CAST: Peter Dinklage, Jacob Tremblay, Taylour Paige, Kevin Bacon.

TRAMA: The Toxic Avenger è approdato al cinema nel 1984, ed è diventato subito un cult con molti sequel negli anni a venire. La trama racconta di un uomo che, dopo essere rimasto sfigurato da un acido radioattivo, diventa un paladino della giustizia contro i malvagi.