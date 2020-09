Greenland: Il trailer del disaster movie con Gerard Butler

Lucky Red e Universal Pictures hanno rilasciato oggi il trailer italiano di Greenland, il disaster movie con protagonista Gerard Butler.

La battaglia per la sopravvivenza contro la natura arrabbiata è oramai divenuto un marchio di fabbrica per Gerard Butler. Dopo aver “fermato” un satellite impazzito in Geostorm, infatti, il celebre attore in Greenland dovrà salvare la vita della sua famiglia dall’estinzione dovuta ad una cometa in caduta libera sulla Terra.

Con il trailer visibile in fondo alla pagina, vi proponiamo anche il nuovo poster italiano.

GREENLAND

: Il film è stato diretto da Ric Roman Waugh, già con Gerard Butler in occasione di Attacco al Potere 3. CAST : Gerard Butler, Morena Baccarin.

: La minaccia di una cometa distruttrice si abbatte contro l’umanità e John (Gerard Butler), insieme all’ex moglie Allison (Morena Baccarin) e al giovane figlio Nathan,​compiranno un viaggio impossibile e pieno di insidie nel tentativo di mettersi in salvo. Mentre diverse città in tutto il mondo sono rase al suolo dai frammenti della DISTRIBUZIONE: Dal 1° ottobre 2020 nelle sale.

POSTER E TRAILER

Geostorm (Lucky Red e Universal Pictures)