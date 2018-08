Alcuni giorni aver perso il regista Danny Boyle (cliccate qui), Bond 25 perde anche la data di rilascio. Addio alla data di novembre 2019.

Come da previsione, MGM, EON Productions e Universal Pictures hanno deciso di rimandare a data da destinare l’uscita nelle sale di Bond 25. Il film a questo punto potrebbe puntare ad una data nel 2020. Come chiaro che sia, le due case di produzione e lo studios di distribuzione dovranno fare i conti con la ricerca di un nuovo regista, la rimaneggiatura della sceneggiatura e fissare nuovamente la programmazione relativa all’inizio della produzione, precedentemente fissata per il 3 dicembre.

Il film sarà distribuito in Usa da Annapurna Pictures, nel resto del mondo sarà la Universal Picturesad occuparsene.

Bond 25 è stato co-sceneggiato da John Hodge e Danny Boyle. La produzione è affidata alla EON Productions di Barbara Broccoli e dalla MGM. Nel cast Daniel Craig.

Bond 25 non ha una data di rilascio.