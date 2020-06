Campbell Scott di unito al cast di Jurassic World: Dominion

Il cast di Jurassic World: Dominion è pronto ad accogliere un’altra vecchia conoscenza del franchise originale Jurassic Park.

Attraverso un aggiornamento proveniente da Collider è noto da stasera che l’attore Campbell Scott è entrato a far parte del cast di Jurassic World: Dominion. La fonte rivela che il ruolo assegnato all’attore sarà quello di Lewis Dodgson, il misterioso uomo presente in Jurassic Park che spinge Dennis Nedry (Wayne Knight) al sabotaggio del parco. Facile intuire che in JWD il suo sarà un ruolo fondamentale per il decorrere della storia.

Il personaggio nel film fu interpretato da Cameron Thor, ma l’attore attualmente sta scontando una pena per molestie sessuali, ed ecco perchè la produzione è ricorsa al re-casting.

JURASSIC WORLD: DOMINION

PRODUZIONE : Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park sono partite dal Regno Unito (Pinewood Studios). Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael.

: Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park sono partite dal Regno Unito (Pinewood Studios). Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael. CAST : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman, Campbell Scott.

: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman, Campbell Scott. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dall’11 giugno 2021.