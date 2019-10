Approda quest'oggi nelle sale italiane Downton Abbey, film tratto dalla celebre serie tv diretto da Michael Engler.

Il film è stato presentato durante la Festa del Cinema di Roma - attualmente in corso - e successivamente mostrato in anteprima nazionale ieri nei più importanti circuiti cinematografici italiani (The Space e UCI Cinemas). Ora però è pronto a mostrarsi ai fan della serie tv in tutto il territorio nazionale.

Per l'occasione, Universal Pictures International Italy ha diffuso una nuova clip italiana che prende il titolo di Macchiavelli. La potrete apprezzare in fondo al nostro articolo.

Downton Abbey (Film)

La regia di Downton Abbey è stata di Michael Engler. La sceneggiatura è stata firmata da Julian Fellowes, creatore della serie.

Il cast è composto da Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Joanne Froggatt, Matthew Goode, Harry Hadden-Paton, David Haig, Geraldine James, Robert James-Collier, Simon Jones, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Tuppence Middleton, Stephen Campbell Moore, Lesley Nicol, Kate Phillips, Maggie Smith, Imelda Staunton e Penelope Wilton.

Il film approderà nelle sale Usa dal 20 settembre 2019. In Italia è stato rilasciato il 24 ottobre.