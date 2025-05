Walt Disney Animation Studios ha rilasciato il teaser trailer di Zootropolis 2, sequel del film d’animazione vincitore del premio Oscar® nel 2016.

Più un teaser promozionale che un vero e proprio trailer, il breve teaser trailer di Zootropolis 2 introduce – a ritmo di musica – le vecchie conoscenze Judy Hopps e Nick Wilde, ma anche la nuova recluta della polizia, il serpente Gary De’Snake. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 26 novembre 2025.

Zootropolis 2 porterà sul grande schermo una nuova avventura “bestiale” con Judy e Nick che si trovano sulle tracce di un grande misterom quando Gary De’Snake arriva a Zootropolis e mette sottosopra la città. Per risolvere il caso, i due, sotto copertura, sono costretti ad avventurarsi in nuove e inaspettate aree di Zootropolis, dove la loro continua collaborazione viene messa alla prova come mai prima d’ora.

Zootropolis 2 | Altri dettagli dal film

Dal team vincitore del premio Oscar® composto da Jared Bush e Byron Howard (registi) e Yvett Merino (produttore), Zootropolis 2 include tra le voci della versione originale del film: Ginnifer Goodwin (Judie Hoops), Jason Bateman (Nick Wilde), Ke Huy Quan (Gary De’Snake), Fortune Feimster, Quinta Brunson e Shakira, che torna nel ruolo di Gazelle.

Secondo il Chief Creative Officer Disney Animation e regista Jared Bush, che ha anche scritto la sceneggiatura, un mondo più grande è in serbo per i fan. “Siamo entusiasti di dare il bentornato a tutti nella stravagante ed entusiasmante città di Zootropolis e di portare il pubblico in un viaggio esilarante e selvaggio in zone che non abbiamo mai avuto l’occasione di visitare prima”, ha dichiarato Bush. “Che si tratti delle paludi dei mammiferi semi-acquatici, delle vaste dune del deserto o di misteri ancora più grandi, i nostri eroi, Judy e Nick, incontreranno tanti nuovi amici e avranno l’occasione di scoprire ancora di più sul loro mondo, su loro stessi e sul nuovo serpente arrivato in città”.



Aggiunge il regista Byron Howard: “Il trailer include la canzone originale ‘ZUTU’ del miglior gruppo techno di lemming di Zootropolis, i LEMEEENS. Freschi di tournée con la superstar Gazelle come suo opening act, i membri Hans-Peter, Gūnther, Spielt e il loro DJ, Spaß, hanno creato la canzone per celebrare l’occasione e dare il bentornato al mondo nella Città di Zootropolis!”.