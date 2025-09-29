Zootropolis 2 | Un nuovo trailer dal film animato Disney

Disney ha svelato il nuovo trailer di Zootropolis 2, la nuova avventura animata targata Walt Disney Animation Studios.

La nuova coppia di colleghi poliziotti formata da Judy Hopps e Nick Wilde si avvia a tornare in azione, ma questa volta per dare la caccia ad un misterioso serpente di nome Gary De’Snake, il cui unico problema sembrerebbe essere la natura della sua razza. “I serpenti non sono i cattivi. Devo sistemare le cose. E quando ci riuscirò, la mia famiglia potrà finalmente tornare a casa“, questa è una delle frasi più importanti esclamate dal nuovo “villain” nel trailer.

Guardate qui il trailer di Zootropolis 2 (via IGN)

La trama di Zootropolis 2

Dopo aver risolto il caso più importante della storia di Zootropolis, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde scoprono che la loro collaborazione non è così solida come pensavano quando il capo Bogo ordina loro di unirsi al programma di consulenza “colleghi in crisi”. Nel momento in cui si ritrovano sulle tracce di un mistero legato all’arrivo di un serpente velenoso nella metropoli animale, non ci vuole molto perché la loro collaborazione venga messa alla prova.

Altre informazioni su Zootropolis 2

Zootropolis 2 introduce Gary De’Snake, Nibbles e la terapeuta animale Dott.ssa Fuzzby oltre a dare il bentornato anche a una serie di personaggi che hanno fatto il loro debutto nel film premio Oscar® Zootropolis.

Judy Hopps torna con la voce di Ginnifer Goodwin, e Jason Bateman nei panni della volpe truffatrice Nick Wilde. Il rettile velenoso e incompreso di nome Gary De’Snake è doppiato da Ke Huy Quan.

Si uniscono al cast vocale di Zootropolis 2 anche Fortune Feimster nel ruolo di Nibbles Maplestick, un castoro complottista che vive nel Marsh Market, e Quinta Brunson nel ruolo del Dr. Fuzzby, un terapista quokka incaricato di curare Nick e Judy dopo che la loro prima operazione sotto copertura come partner si è conclusa in un disastro. Il cast include anche il ritorno di Shakira nel ruolo di Gazelle, Idris Elba nel ruolo del capo Bogo, Bonnie Hunt che presta la voce a Bonnie Hopps, Don Lake nel ruolo di Stu Hopps e Nate Torrence che presta la voce a Clawhauser

Dal team vincitore dell’Oscar® composto da Jared Bush e Byron Howard (registi) e Yvett Merino (produttore), Zootropolis 2 è il 64° film d’animazione dei Walt Disney Animation Studios, e sarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 26 novembre 2025.