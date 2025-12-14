Judy e Nick, protagonisti assoluti di Zootropolis 2, continuano a dominare il box office globale, e i numeri aggiornati sono davvero impressionanti.

Zootropolis 2 ha raggiunto i 1.137 miliardi di dollari in tutto il mondo (di cui ben 877 milioni dall’internazionale), diventando ufficialmente il film Hollywoodiano più visto del 2025 e superando tra l’altro il totale del primo capitolo uscito ben nove anni fa. A confermare la notizia un aggiornamento proveniente da Deadline.

Box Office USA a parte, il vero motore di questo successo resta la Cina, dove il film Disney Animation ha incassato oltre 502 milioni di dollari – un risultato pazzesco che lo piazza al secondo posto tra i film stranieri di sempre nel Paese, dietro solo a Avengers: Endgame.

Dati alla mano, infatti, in questo terzo weekend di programmazione Zootropolis 2 ha aggiunto altri 131 milioni dall’estero, con cali contenuti in mercati chiave come Giappone, Francia e Corea. Da sottolineare che il film ha superato il miliardo globale in soli 17 giorni: il record assoluto per un film animato Hollywoodiano e per qualsiasi titolo PG.

Qual è la trama di Zootropolis 2?

Dopo aver risolto il caso più importante della storia di Zootropolis, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde scoprono che la loro collaborazione non è così solida come pensavano quando il capo Bogo ordina loro di unirsi al programma di consulenza “colleghi in crisi”. Nel momento in cui si ritrovano sulle tracce di un mistero legato all’arrivo di un serpente velenoso nella metropoli animale, non ci vuole molto perché la loro collaborazione venga messa alla prova.

Qual è il cast vocale di Zootropolis 2?

Il cast vocale originale di Zootropolis 2 è composto da un incredibile gruppo di talenti che include anche Andy Samberg (Saturday Night Live), David Strathairn (Good Night, and Good Luck), Macaulay Culkin (American Horror Story) e Brenda Song (The Last Showgirl) che interpretano i Lynxley, una delle famiglie più importanti di Zootropolis.

La comica Fortune Feimster (Crushing It) si è precedentemente unita al cast nel ruolo di Nibbles Maplestick, una stravagante castorina il cui podcast esplora i misteri dei rettili; Idris Elba (Capi di Stato in fuga) torna nei panni del capo Bogo, il rispettato capo del dipartimento di polizia di Zootropolis; Patrick Warburton (Le follie dell’Imperatore) doppia il sindaco Brian Winddancer, attore diventato politico; Quinta Brunson (Abbott Elementary) interpreta la dottoressa Fuzzby, un’adorabile quokka che si occupa di terapia animale; e Nate Torrence (Agente Smart – Casino Totale) riprende il ruolo di Clawhauser, l’affascinante receptionist ghepardo del dipartimento di polizia di Zootropolis.

Dal team vincitore dell’Oscar® composto da Jared Bush e Byron Howard (registi) e Yvett Merino (produttore), Zootropolis 2 è il 64° film d’animazione dei Walt Disney Animation Studios.