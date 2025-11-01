Zootropolis 2 | Michela Giraud tra i nuovi doppiatori

L’attrice e comica Michela Giraud sarà tra i nuovi doppiatori italiani di Zootropolis 2, l’atteso nuovo film animato targato Disney.

Ad annunciarlo è stata la stessa attrice in occasione della finale di Italia’s Got Talent, lo show prodotto da Fremantle Italia, andato in diretta ieri sera per la prima volta su Disney+. Michela Giraud presterà la voce a Nibbles Maplestick, una rustica e stravagante castorina che conduce un podcast, “Squame e Trame del Mistero”, in cui esplora cospirazioni, misteri sui rettili e voci sulle creature delle zone paludose del suo quartiere, Mercato Pantano.

Michela Giraud per Zootropolis 2 (ecco la foto ufficiale)

Michela Giraud per Zootropolis – crediti Disney

Qual è la trama di Zootropolis 2?

Dopo aver risolto il caso più importante della storia di Zootropolis, i poliziotti alle prime armi Judy Hopps e Nick Wilde scoprono che la loro collaborazione non è così solida come pensavano quando il capo Bogo ordina loro di unirsi al programma di consulenza “colleghi in crisi”. Nel momento in cui si ritrovano sulle tracce di un mistero legato all’arrivo di un serpente velenoso nella metropoli animale, non ci vuole molto perché la loro collaborazione venga messa alla prova.

Qual è il cast vocale di Zootropolis 2?

Il cast vocale originale di Zootropolis 2 è composto da un incredibile gruppo di talenti che include anche Andy Samberg (Saturday Night Live), David Strathairn (Good Night, and Good Luck), Macaulay Culkin (American Horror Story) e Brenda Song (The Last Showgirl) che interpretano i Lynxley, una delle famiglie più importanti di Zootropolis.

La comica Fortune Feimster (Crushing It) si è precedentemente unita al cast nel ruolo di Nibbles Maplestick, una stravagante castorina il cui podcast esplora i misteri dei rettili; Idris Elba (Capi di Stato in fuga) torna nei panni del capo Bogo, il rispettato capo del dipartimento di polizia di Zootropolis; Patrick Warburton (Le follie dell’Imperatore) doppia il sindaco Brian Winddancer, attore diventato politico; Quinta Brunson (Abbott Elementary) interpreta la dottoressa Fuzzby, un’adorabile quokka che si occupa di terapia animale; e Nate Torrence (Agente Smart – Casino Totale) riprende il ruolo di Clawhauser, l’affascinante receptionist ghepardo del dipartimento di polizia di Zootropolis.

Dal team vincitore dell’Oscar® composto da Jared Bush e Byron Howard (registi) e Yvett Merino (produttore), Zootropolis 2 è il 64° film d’animazione dei Walt Disney Animation Studios, e sarà distribuito nelle nostre sale a partire dal 26 novembre 2025.