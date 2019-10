Il regista Zack Snyder sta girando da settimane lo zombie movie Army of the Dead per Netflix, ma ciò che resta ancora un mistero è il periodo in cui il film sarà distribuito.

Attraverso un incontro via chat (via WMMR), il regista Zack Snyder ha parlato brevemente del suo film, spiegando che l'idea sarebbe quella di spingere la release via Netflix verso l'inverno del 2020.

Riguardo la trama, Snyder ha spiegato che la città sarà inizialmente tenuta in quarantena grazie all'utilizzo di muri di cinta, prima di cadere definitivamente in mano ai non morti. I protagonisti si troveranno qundi impiegati in una missione atta a recuperare i soldi di un ex-proprietario di un Casinò, al centro di una Las Vegas oramai invasa dagli zombie.

Army of the Dead

Army of the Dead sarà diretto da Zack Snyder. La sceneggiatura è stata co-firmata da Zack Snyder e Joby Harold.

Nel cast Dave Bautista, Ella Purnell, Theo Rossi, Ana De La Reguera, Huma Qureshi, Hiroyuki Sanada, Omari Hardwick, Chris D’Elia, Garret Dillahunt, Raúl Castillo, Nora Arnezeder, Matthias Schweighöfer, Samantha Win e Rich Cetrone.

La storia seguirà le vicende di un uomo che recluta un gruppo di mercenari per realizzare la rapina definitiva a Las Vegas nel bel mezzo di un’apocalisse zombie. Le riprese del progetto avranno inizio a luglio.

La release sarà a cura di Netflix a partire dall'inverno del 2020.