Fresca di vittoria dell’Emmy come miglior attrice per Euphoria, Zendaya sarà la protagonista del biopic sulla cantante Ronnie Spector.

A lanciare la notizia è Deadline. Il film sarà prodotto da A24 e sarà ispirato al libro Be My Baby, scritto dall’artista in collaborazione con Vince Waldron. Jackie Sibblies Drury è in trattative per scriverne la sceneggiatura e pare che sia stata proprio Ronnie Spector, la frontman del gruppo femminile The Ronettes, a scegliere Zendaya come sua interprete per il film.

Nei prossimi mesi vedremo Zendaya nell’attesissimo Dune (qui il trailer) di Denis Villeneuve, in Malcom & Marie (prossimamente su Netflix) con John David Washington, in Spider-Man 3 (al cinema il prossimo anno).