L’action-horror Army of the Dead avrà presto un sequel, o meglio questo è negli intenti di Zack Snyder ed il colosso dello streaming Netflix.

Il futuro di Zack Snyder con Netflix sembra essere più che roseo, e questo in virtù di un contratto milionario da poco firmato dalle parti. Portato alle luci della ribalta questa sera da un aggiornamento proveniente da SuperHeroHype, il contratto in questione durerà due anni, e porterà il colosso a collaborare con la Stone Quarry Productions di Snyder e moglie per realizzare prodotti di originali, ma soprattutto ad alto budget.

Il primo film è stato ovviamente Army of the Dead (qui la recensione), successivamente sarà invece la volta del prequel Army of Thieves e di uno spin-off animato dal titolo Army of the Dead: Lost Vegas. Ma a quanto pare la saga degli zombie di Snyder continuerà con un sequel. Nel futuro del regista in casa Netflix non ci saranno solo zombie, risale infatti ad inizio luglio la notizia secondo cui il regista darà presto vita a Rebel Moon, uno sci-fi ideato anni prima per far parte della saga Star Wars.

Non resta che attendere nuovi dettagli su Army of the Dead 2.