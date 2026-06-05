Le ultime novità sul cast di Your Friends & Neighbors svelano che l’attore Joshua Jackson è entrato a far parte della terza stagione della serie TV thriller targata Apple Studios, affiancando il protagonista Jon Hamm.

L’annuncio della prestigiosa new entry – confermato via Deadline – arriva a ridosso del finale della seconda stagione, confermando la rapidissima espansione dello show drammatico ideato da Jonathan Tropper. Se amate le produzioni della piattaforma e volete scoprire un’altra imminente e attesissima novità del catalogo Apple TV, potete recuperare il nostro recente articolo dedicato al teaser trailer di Lucky.

Mentre i dettagli sul personaggio affidato a Jackson rimangono ancora strettamente riservati, la produzione è già in movimento per i prossimi episodi dello show, che ha ottenuto il rinnovo per la terza stagione ancor prima del debutto della seconda.

Your Friends & Neighbors: il ruolo di Joshua Jackson e i dettagli sulla trama della stagione 3

Joshua Jackson, celebre volto televisivo di successi come The Affair e il recente Doctor Odyssey, ricoprirà un ruolo ricorrente di grandissima importanza narrativa all’interno delle nuove vicende, unendosi alla già annunciata Michelle Monaghan, che entrerà invece come series regular. La trama della terza stagione di Your Friends & Neighbors vedrà il protagonista Andrew Cooper (interpretato magistralmente da Jon Hamm) spingersi ancora più a fondo nella sua pericolosa doppia vita di insospettabile ladro di periferia. L’equilibrio precario crollerà definitivamente con l’arrivo in quartiere di un nuovo misterioso vicino, la cui presenza minaccerà di svelare tutti i suoi segreti criminali, mettendo in serio pericolo l’incolumità dell’intera famiglia.

Lo showrunner Jonathan Tropper, che guida il progetto in veste di creatore, regista e produttore esecutivo tramite la sua etichetta Tropper Ink, ha riunito per questa produzione un cast stellare. Accanto a Jon Hamm, la serie vede infatti la partecipazione di Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt e Donovan Colan, oltre a James Marsden, introdotto nella seconda stagione nei panni del facoltoso nuovo vicino di Andrew. La produzione esecutiva è curata da Connie Tavel, Craig Gillespie, Jamie Rosengard, Lori Keith Douglas e da Stephanie Laing, che ha firmato la regia di ben sei episodi dello show.

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