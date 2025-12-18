E’ online il trailer di Young Sherlock, la serie diretta da Guy Ritchie sulle origini di Sherlock Holmes.

Prime Video ha rilasciato il primo trailer ufficiale di Young Sherlock, la serie in 8 episodi ispirata ai romanzi di Andrew Lane e diretta da Guy Ritchie.

Nella nuova serie Hero Fiennes Tiffin (After, The Woman King) interpreterà un giovane Sherlock Holmes, uno studente brillante e ribelle all’Università di Oxford che, dopo uno scandalo, si ritrova coinvolto in un mistero di omicidio globale. La serie andrà ad esplorare le origini del detective più famoso del mondo: il suo genio, i suoi demoni e il primo caso che lo renderà leggendario.

Young Sherlock | Il Trailer

Stay out of trouble? We’ll see about that. Guy Ritchie's Young Sherlock arrives March 4. pic.twitter.com/vZonfegWfc — Prime Video (@PrimeVideo) December 18, 2025

Nel cast anche Colin Firth, Natasha McElhone (Lady Carmichael), Zine Tseng, Joseph Fiennes, Donal Finn (Professor Moriarty), Joseph Fiennes (Silas Holmes) e Max Irons (Mycroft Holmes). Produttori esecutivi Guy Ritchie, Simon Kelton (autore dei romanzi) e i fratelli Russo.

Young Sherlock arriverà in esclusiva su Prime Video dal 4 marzo 2026 in oltre 240 Paesi.

Sherlock Holmes, una storia d’amore con Hollywood

Il mito di Sherlock Holmes è da sempre un pallino dei grandi produttori hollywoodiani. La prima rappresentazione cinematografica di fatto risale addirittura al 1900, con una infinità di progetti (per cinema e tv) realizzati in oltre 100 anni di storia. Al cinema Robert Downey jr ha riportato in auge il personaggio con due film (sempre diretti da Guy Ritchie) tra il 2009 ed il 2011. Di recente il ruolo è andato a Henry Cavill, ma in questo caso si trattava di un ruolo di supporto visto che i due film in questione erano incentrati sulla sorella Enola Holmes (ruolo andato a Millie Bobby Brown). In tv, inoltre, si ricorda anche l’interpretazione di Benedict Cumberbatch nella serie di successo Sherlock.