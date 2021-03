Vi proponiamo il commento a Yes Day, un film del 2021 diretto da Miguel Arteta, e distribuito attraverso la piattaforma digitale Netflix.

Yes Day è un film basato sull’omonimo romanzo per bambini firmato da Amy Krouse Rosenthal e Tom Lichtenheld. Il cast presenta nomi quali Jennifer Garner, Édgar Ramírez, Lawrence Grey, Ben Everard e Mark Moran.

Allison (Jennifer Garner) e Carlos (Edgar Ramirez) sono genitori di tre figli. La madre cresce i due figli con una sorta di “legge del NO” con la speranza di dar loro la miglior eduzione possibile. Capendo di essere vista dai figli come la classica guastafeste, assieme al marito, istituisce la giornata dei SI, dove il divertimento diventa l’obbligo. Ovviamente non tutto andrà come preventivato.

Yes Day si colloca perfettamente nel filone dei family-movies. La narrazione, seppur sorretta da una trama non proprio originale, strizza l’occhio ai più piccoli attraverso una sceneggiatura divertente, coinvolgente, e soprattutto priva di banali cliché. Il ritmo nei primi minuti è incalzante non risultando quasi mai noioso, dettaglio di certo non confermato nel suo ultimo atto, dove una scrittura caotica e scontata porta ad un finale alquanto prevedibile.

Jennifer Garner e Édgar Ramírez assolvono appieno i loro doveri, ed offrono pertanto una recitazione divertente, ma nel modo giusto. Il contesto in cui operano i protagonisti si presenta il più delle volte utopistico, ma questo non ferma la verve dei due attori, i quali, complice anche i costumi e gli ambienti sempre assolutamente brillanti, riescono nel loro obiettivo di intrattenere grandi e piccini.

Yes Day è un film semplice, piacevole per una serata in famiglia, godibile da tutte le fasce d’età.