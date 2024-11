Yellowjackets | Un video annuncia la data della Stagione 3

La serie tv Yellowjackets tornerà su Paramount+ con la sua Stagione 3, da oggi è ufficiale anche attraverso un video promozionale.

La serie drammatica di SHOWTIME®, candidata agli Emmy®, ha ottenuto il suo debutto internazionale della nuova stagione in esclusiva su Paramount+ per il 14 febbraio in Italia, oltre che nel Regno Unito, Australia, America Latina, Brasile, Germania, Svizzera, Austria e, più avanti nel corso dell’anno, in Francia.

La terza stagione di Yellowjackets vede nel cast Melanie Lynskey (Castle Rock), Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything), Tawny Cypress (Unforgettable), Lauren Ambrose (Servant), Sophie Nélisse (The Book Thief), Jasmin Savoy Brown (The Leftovers), Sophie Thatcher (Heretic), Samantha Hanratty (Shameless), Courtney Eaton (Mad Max: Fury Road), Liv Hewson (Santa Clarita Diet), Steven Krueger (The Originals), Warren Kole (Shades of Blue), Kevin Alves (Locke & Key), Sarah Desjardins (The Night Agent) e Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi), con il ritorno di Elijah Wood (Il Signore degli Anelli) in un ruolo ricorrente.

L’attrice Hilary Swank, vincitrice di due Premi Oscar® (Million Dollar Baby e Boys Don’t Cry), inoltre, apparirà come guest star, unendosi al cast stellare che include anche Joel McHale (Community).

Yellowjackets è stata creata da Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos). Essa racconta la saga di una squadra di talentuose giocatrici di calcio liceali, (s)fortunatamente sopravvissute a un incidente aereo nelle remote terre selvagge del nord. La serie racconta la loro discesa da una squadra complessa, ma forte e unita, a un clan selvaggio, e allo stesso tempo seguirà le vite che hanno cercato di rimettere insieme quasi 25 anni dopo, dimostrando che il passato non è mai veramente passato e che ciò che è iniziato nella natura selvaggia è tutt’altro che finito. Combinando epopea di sopravvivenza, horror psicologico e dramma di formazione, la terza stagione, composta da dieci episodi, riprenderà dopo il drammatico finale della seconda stagione.

I produttori esecutivi di “Yellowjackets” sono Lyle, Nickerson e lo showrunner Jonathan Lisco. Drew Comins di Creative Engine è anche produttore esecutivo insieme a Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa e Brad Van Arragon. La serie è prodotta per SHOWTIME da Lionsgate Television ed è distribuita da Paramount Global Content Distribution al di fuori dei mercati di Paramount+.

