L'attore Yahya Abdul-Mateen II farà parte del cast in costruzione di Matrix 4, nuovo capitolo della celebre saga sci-fi.

La conferma dell'ingresso nel cast - in un ruolo al momento misterioso - è arrivata attraverso un aggiornamento proveniente dal sempre affidabile Variety. L'attore si è fatto apprezzare di recente per il ruolo di Black Manta in Aquaman.

La fonte aggiunge che il cast della prima trilogia dovrebbe essere riconfermato in blocco, anche se per il momento c'è la certezza solo per Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss.

Matrix 4

Le riprese inizieranno a febbraio 2020, con location Chicago.

Il film sarà diretto da Lana Wachowski. La regista ha messo mano alla sceneggiatura in compagnia di Aleksander Hemon e David Mitchell. In cabina di produzione Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures.

Non esiste ancora una data di rilascio ufficiale.