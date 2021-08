Xolo Maridueña in trattative per il ruolo da protagonista nel cinecomic Blue Beetle

L’universo DC Films è oramai pronto ad espandersi anche attraverso la piattaforma digitale HBO Max, e lo sviluppo del film su Blue Beetle è sicuramente nei piani.

Annunciato già nel lontano 2018, il cinecomic Blue Beetle potrebbe aver finalmente trovato il suo protagonista. Il sito SuperHeroHype questa mattina ha riportato una notizia secondo cui la Warner Bros starebbe trattando con Xolo Maridueña per il ruolo da protagonista. Il giovanissimo attore è conosciuto al momento per aver preso parte nella serie di successo Kobra Kai, ma anche la serie tv Rush Hour e il revival di Twin Peaks. Ovviamente si attendono ulteriori conferme in merito.

Blue Beetle è un personaggio creato da Keith Giffen, John Rogers e Cully Hamner nel 1940. Il protagonista del film HBO Max sarà Jamie Reyes, terza incarnazione del celebre supereroe DC. Jamie è un normale adolescente di El Paso, in Texas, ma l’incontro con uno scarabeo alieno lo trasforma in un eroe in armatura. Lo scarabeo ha consapevolezza di sé e comunica con la mente di Jamie dopo essersi attaccato al suo corpo. Quando è completamente corazzato, Blue Beetle ha una maggiore velocità e forza, così come il volo e anche la capacità di invocare altre armi se necessario.

Gareth Dunnet-Alcocer ha scritto la sceneggiatura di Blue Beetle, mentre Angel Manuel Soto è attualmente collegato al ruolo di regista. La produzione inizierà probabilmente il prossimo anno.