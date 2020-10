Il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness si appresta a dare il suo benvenuto alla giovanissima attrice Xochitl Gomez.

Nonostante sia ancora misteriosa la data che darà inizio alla produzione, i Marvel Studios hanno iniziato il lavoro di casting, ed il primo nome nuovo è quello di Xochitl Gomez, giovanissima attrice apprezzata in The Baby-Sitters Club.

Non è stata rivelata l’identità del ruolo ma, data la mancanza di personaggi adatti all’età della Gomez nell’universo Marvel Comics, è probabile che si tratti di un personaggio completamente inedito.

DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

PRODUZIONE : Doctor Strange 2 sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron.

: Doctor Strange 2 sarà diretto da Sam Raimi. La prima bozza è stata firmata da Jade Bartlett, il nuovo sceneggiatore è Michael Waldron. CAST : Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez.

: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen, Xochitl Gomez. TRAMA NON UFFICIALE : Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più “spaventoso” dell’intero Marvel Cinematic Universe.

: Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più “spaventoso” dell’intero Marvel Cinematic Universe. AL CINEMA: Negli Usa dal 25 marzo 2022.