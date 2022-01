X: il trailer dell’horror targato A24 ambientato alla fine degli anni ’70

A24 ha da poco rilasciato trailer e poster di X, un horror movie “sanguinolento” ambientato nelle campagne del Texas, intorno alla fine degli anni ’70.

X segue le vicende di alcuni giovani registi porno che decidono di girare il loro film in una zona rurale del Texas, questa la trama. In una fattoria isolata in Texas, una troupe cinematografica arriva per girare un film per adulti. La coppia di anziani solitari, che si è offerta di ospitarli, si interessa in modo molto particolare ai giovani ospiti. Nel calare della notte l’interesse malizioso dell’anziana coppia diventa estremamente violento.

Il film è stato scritto e diretto da Ti West (The Innkeepers). Nel cast Mia Goth (Suspiria), Jenna Ortega (Studio 666), Martin Henderson (The Strangers: Prey at Night), Brittany Snow (Pitch Perfect) , Owen Campbell (Body Brokers), Stephen Ure (Macchine Mortali) e Scott Mescudi (Don’t Look Up). X è una coproduzione A24 e BRON Studios. Scott Mescudi, oltre a far parte del cast, è il produttore esecutivo tramite la sua società di produzione Mad Solar. Jacob Jaffke, Kevin Turen, Sam Levinson e Ashley Levinson sono i produttori attraverso la loro Little Lamb Productions.

X arriverà nelle sale USA il prossimo 18 marzo. Ancora non si conoscono eventuali date Italiane.