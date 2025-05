X-Men | Il reboot sarà affidato al regista di Thunderbolts*

I Marvel Studios stanno sviluppando silenziosamente da tempo il nuovo reboot della saga X-Men.

Con ancora Thunderbolts* nelle sale, accompagnato tra l’altro da recensioni a dir poco entusiastiche (questa la nostra recensione di Thunderbolts*), e tanti film in dirittura d’arrivo già in questo 2025, lo studios guidato da Kevin Feige sembra sempre più propensa ad offrire agli appassionati il miglior reboot della saga X-Men possibile.

A tal proposito, il the Hollywood Reporter ieri ha riferito che lo studios avrebbe scelto Jake Schreier per il ruolo da regista, e che le prime trattative siano già partite. Le fonti affermano, di fatto, che Feige avrebbe optato per Schreier dopo aver ottenuto un risultato straordinario con la critica per l’appunto con Thunderbolts*.

Tale scelta, se confermata, si aggiungerebbe ad altre in passato già considerate redditizie per lo studios, a tal proposito vanno ricordare quelle relative a Jon Watts, i fratelli Russo e Daniel Destin Cretton, tutti riconfermati alla guida di altri film dopo aver dimostrato “in casa” il loro valore.

Il reboot della saga X-Men targato Marvel Studios è già stato avviato nel recente passato. Molti attori del “vecchio corso” torneranno ad interpretare i loro iconici ruoli, a tal proposito in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, infatti, abbiamo ottenuto le prime tracce, seguite poi dalle enormi citazioni in Deadpool & Wolverine, fino al recente annuncio del cast di Avengers: Doomsday.

In attesa di conferma riguardo la presenza di Jake Schreier come regista, è noto che il film X-Men sarà sceneggiato da Michael Lesslie, con Kevin Feige impegnato come sempre in prima persona come produttore.