L’esordio nelle sale italiane di X-Men: Dark Phoenix è atteso per il 6 giugno, proprio per questo 20th Century Fox Italia continua a spingere sull’acceleratore per promuovere il film.

Quest’oggi possiamo dare un’occhiata alle video interviste realizzate a Michael Fassbender (Magneto), Sophie Turner (Jean) e Nicholas Hoult (Bestia).

Vi ricordiamo, inoltre, che domani cadrà l’embargo relativo alle recensioni nel nostro paese, pertanto sarà disponibile sin dalle 7 del mattino il nostro commento al film.

X-Men: Dark Phoenix è stato scritto e diretto da Simon Kinberg. Nel cast Michael Fassbender, James McAvoy, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Alexandra Shipp, Sophie Turner, Tye Sheridan, Evan Peters, Lamar Johnson e Kodi Smit-McPhee.

Sinossi. La telepatica Jean Grey sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile Fenice Nera. Gli X-men alle prime armi, Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto, ora a capo di un gruppo di mutanti dell’isola di Ganosha, per salvare la vita della loro amica.

X-Men: Dark Phoenix arriverà nelle sale il 7 giugno 2019. In Italia dal 6 giugno.