Marvel Animation e Disney+ hanno annunciato in via ufficiale la data di debutto della seconda stagione di X-Men ’97, l’acclamata serie originale che ha saputo conquistare le platee globali e la critica specializzata. I nuovi e attesissimi episodi faranno il loro esordio in esclusiva all’interno del catalogo streaming a partire dal prossimo 1° luglio, posizionandosi come uno dei pilastri dell’offerta estiva della piattaforma per tutti gli appassionati dei fumetti e delle grandi narrazioni seriali.

Il lancio dei nuovi capitoli poggia sulle fondamenta di un successo commerciale e d’immagine straordinario registrato dal blocco di episodi precedente. La prima stagione di X-Men ’97 si è imposta rapidamente come una delle produzioni animate originali più viste in assoluto nella storia di Disney+ per volume di ore complessive accumulate a livello globale, ottenendo inoltre la prestigiosa candidatura ai premi Emmy® Awards e il raro status di “Certified Fresh” sull’aggregatore Rotten Tomatoes, dove tuttora vanta un punteggio quasi perfetto pari al 99% di gradimento.

Le linee narrative dei nuovi episodi e il team creativo della serie Marvel Animation

La trama di questa seconda stagione riprenderà esattamente dai complessi risvolti drammatici lasciati in sospeso nel finale precedente. L’eroica squadra di mutanti guidata da Ciclope si ritroverà profondamente divisa, frammentata e dispersa in diverse e lontane epoche temporali, costretta a ingaggiare una dura lotta di sopravvivenza per ritrovare la via del ritorno verso casa. Parallelamente, all’interno della linea temporale principale degli anni ’90, la dolorosa assenza sul campo degli X-Men permetterà a vecchi e nuovi avversari storici di tessere inedite trame geopolitiche, alimentando una pericolosa ondata di intolleranza sociale nei confronti della popolazione mutante.

La seconda stagione dello show sarà strutturata su un totale di 9 episodi inediti. Sul fronte del cast vocale della versione originale, la produzione ha confermato il ritorno in cabina di doppiaggio delle storiche e apprezzate voci del franchise: Ross Marquand interpreterà il Professor X, affiancato da Matthew Waterson nel ruolo di Magneto, Ray Chase nei panni di Ciclope, Jennifer Hale in quelli di Jean Grey, Alison Sealy-Smith come Tempesta, Cal Dodd nelle iconiche vesti di Wolverine, Lenore Zann nel ruolo di Rogue e George Buza in quello di Bestia.

L’architettura produttiva di questo nuovo arco narrativo vede un ricco team di executive producer composto da figure di riferimento del Marvel Cinematic Universe come Kevin Feige, Brad Winderbaum e Louis D’Esposito, affiancati da Dana Vasquez-Eberhardt, Julia Lewald, Eric Lewald, Larry Houston e Beau DeMayo. La figura di supervising producer è stata nuovamente affidata a Jake Castorena, mentre la sceneggiatura delle diverse puntate è stata firmata a più mani da un team di autori che include JB Ballard, Beau DeMayo, Bailey Moore, Antony Sellitti, Brian Ford Sullivan e Mariah Wilson. Dietro la macchina da presa, la regia dei singoli episodi è stata infine curata dai registi Emmett Yonemura e Chase Conley, pronti a traghettare i fan in questo nuovo capitolo a partire dal 1° luglio 2026.

Per guardare tutti i nuovi episodi, recuperare la prima stagione e scoprire l’intero catalogo di serie e film d’animazione, visita il nostro hub ufficiale dedicato a Disney+.

Marvel Universe: Per approfondire la storia dei mutanti, restare aggiornato sulle prossime uscite e consultare tutte le guide all’universo della Casa delle Idee, visita il nostro hub dedicato al Marvel Universe.