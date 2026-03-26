Il nuovo corso di X-Files ha trovato i suoi eredi. Dopo l’annuncio di Danielle Deadwyler, Deadline conferma che Himesh Patel (Station Eleven, Yesterday) è stato scelto come co-protagonista del reboot ordinato da Hulu.

La serie, prodotta da 20th Television e Onyx Collective, non vedrà il ritorno di Mulder e Scully, ma introdurrà due personaggi originali: due agenti dell’FBI profondamente diversi per metodi e background che stringeranno un legame inaspettato dopo essere stati assegnati a una divisione chiusa da tempo, dedicata ai fenomeni inspiegabili. Il progetto ha ricevuto ufficialmente il via libera per il pilot, che sarà scritto e diretto da Ryan Coogler, regista di Black Panther e del pluri-premiato Sinners.

X-Files: la showrunner Jennifer Yale e il team di produzione

La gestione creativa della serie è affidata alla showrunner Jennifer Yale, che ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva insieme al creatore storico della saga, Chris Carter. Il team di produzione vede inoltre la partecipazione della Proximity Media di Coogler, con Sev Ohanian e Zinzi Coogler.

Per Patel, questo annuncio consolida un 2026 straordinario: l’attore sarà infatti tra i protagonisti di The Odyssey, il nuovo atteso film di Christopher Nolan in uscita a luglio, e tornerà nei panni del Dr. Watson in Enola Holmes 3.