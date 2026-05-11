Il ritorno dei casi irrisolti dell’FBI non è mai stato così promettente. Il reboot di The X-Files targato Hulu, affidato alla visione di Ryan Coogler, ha appena annunciato (via Deadline) un’impressionante lista di nuovi ingressi nel cast. Tra i nomi di spicco troviamo la recente vincitrice dell’Oscar come miglior attrice non protagonista per Weapons, Amy Madigan, e l’iconico Steve Buscemi, fresco del successo nella seconda stagione di Mercoledì.

Oltre ai già annunciati protagonisti Himesh Patel e Danielle Deadwyler — che interpreteranno due agenti dell’FBI dalle personalità opposte assegnati alla divisione dei fenomeni inspiegabili — la serie accoglie una squadra di guest star di altissimo livello. Tra questi figurano l’instancabile Ben Foster, Devery Jacobs (Reservation Dogs), Lochlyn Munro (Riverdale), la leggendaria Tantoo Cardinal, Joel D. Montgrand e Sofia Grace Clifton.

Ryan Coogler, fresco del trionfo agli Oscar per la sceneggiatura originale di Sinners, scriverà e dirigerà l’episodio pilota, agendo anche come produttore esecutivo insieme al creatore originale della serie, Chris Carter. Jennifer Yale assumerà invece il ruolo di showrunner per questa produzione Onyx Collective e 20th Television.

Un cast da Oscar per il ritorno del paranormale

L’aggiunta di Amy Madigan porta nel progetto un’esperienza straordinaria: l’attrice, che vedremo presto nel film Apple Sponsor, ha appena concluso le riprese della serie limitata Netflix All the Sinners Bleed. Accanto a lei, Steve Buscemi continua il suo periodo d’oro dopo Boardwalk Empire, preparandosi a recitare nel prossimo film di Martin McDonagh, Wild Horses Nine.

La scelta di profili così diversificati e talentuosi — come Devery Jacobs e Tantoo Cardinal, quest’ultima con oltre 50 anni di carriera alle spalle — conferma la volontà di Coogler di radicare il reboot in una narrazione solida e moderna. Patel e Deadwyler, oltre a guidare il cast davanti alla macchina da presa, parteciperanno anche come co-produttori esecutivi, garantendo una coerenza artistica a un progetto che punta a onorare l’eredità di Mulder e Scully pur percorrendo sentieri del tutto nuovi.