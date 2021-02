Wynonna Earp chiude i battenti: Syfy ha cancellato la celebre serie tv

Syfy ha annunciato quest’oggi di aver cancellato Wynonna Earp, la celebre serie tv western dai forti toni sovrannaturali.

Capace di crearsi un suo piccolo ma nutrito gruppo di fan in giro per il mondo, la serie tv Wynonna Earp si chiuderà con la quarta stagione, i cui ultimi episodi andranno in onda su Syfy dal prossimo 5 marzo al 9 aprile. Emily Andras, showrunner della serie, ha così commentato la notizia:

“Vorrei ringraziare il nostro meraviglioso cast e troupe, che sono stati tutti determinanti nel portare Wynonna Earp al nostro pubblico fedele e appassionato, non potremmo essere più orgogliosi di questi ultimi sei episodi su SYFY e siamo entusiasti di condividerli con i nostri amati fan, che hanno cambiato le nostre vite per sempre. Sono stata onorata di poter raccontare la storia di Wynonna e della sua famiglia, e insieme a Seven24, Cineflix e CTV Sci-Fi, speriamo di poter continuare a condividere le loro storie ispiratrici in futuro.“

Sviluppata da Emily Andras, la serie tv Wynonna Earp è basata sulla serie a fumetti omonima creata da Beau Smith. Melanie Scrofano ha interpretato il ruolo della protagonista nelle quattro stagioni andate in onda su Syfy.

La serie racconta la storia di Wynonna Earp e della maledizione legata alla sua famiglia: tutti i criminali uccisi da suo bisbisnonno, lo sceriffo Wyatt Earp, sono divenuti demoni immortali e minacciano la vita della dinastia Earp. Per rompere la maledizione, Wynonna chiede aiuto a sua sorella Waverly, all’agente Xavier Dolls e al suo amico immortale Doc Holliday e con loro ricaccia all’inferno tutti i demoni grazie alla sua Colt 45, la cosiddetta “Pacificatrice”.