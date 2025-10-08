WondLa | Le prime immagini del capitolo finale

Apple TV+ ha annunciato la data d’uscita sulla piattaforma del capitolo finale di WondLa, l’acclamata serie animata.

La terza ed ultima parte di WondLa, la serie basata sui libri bestseller del New York Times “The Search for WondLa” di Tony DiTerlizzi, approderà su Apple TV+ a partire dal 26 novembre 2025. Per l’occasione, Apple ha svelato le primissime immagini dagli ultimi episodi.

Apple TV+ e Skydance Animation hanno precedentemente collaborato al film d’animazione Apple Original “Luck”. La pluripremiata offerta di serie e film originali per bambini e famiglie su Apple TV+ comprende anche lo speciale ibrido animato in live-action “Il coniglietto di velluto”, vincitore di un Emmy, il cortometraggio animato vincitore di un Oscar® e di un BAFTA “Il bambino, la talpa, la volpe e il cavallo” e il film d’animazione vincitore di un BAFTA e nominato all’Oscar® “Wolfwalkers – il popolo dei lupi”.

Guardate qui le immagini del capitolo finale di WondLa

WondLa – Immagini Crediti Apple TV+

La trama del capitolo finale di WondLa

Nell’epica stagione finale di “WondLa”, scoppia la guerra tra umani e alieni. Con il destino di Orbona in bilico, Eva deve intraprendere la sua missione più pericolosa: recuperare il Cuore della Foresta che è stato rubato. Lungo il percorso, riunisce vecchi amici e alleati inaspettati per un’ultima battaglia. Ma per salvare Orbona, Eva deve fare di più che trovare il Cuore; deve unire due mondi divisi e dimostrare la verità ultima: “Non esistono ‘loro’. Esistiamo solo noi”.

La stagione finale è composta da sei emozionanti episodi di mezz’ora prodotti da Tony DiTerlizzi e Bobs Gannaway insieme a Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, Julie Kane-Ritsch e John Lasseter, David Ellison e Dana Goldberg della Skydance Animation. La serie è prodotta anche da Tony Cosanella.

Il cast vocale della capitolo finale di WondLa

Questo terzo e ultimo capitolo rivoluzionario vanta un cast di doppiatori stellare, tra cui Jeanine Mason (“Roswell, New Mexico”) nel ruolo di Eva, il vincitore dell’Emmy Brad Garrett (“Tutti amano Raymond”) nel ruolo di Otto, Gary Anthony Williams (“Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra”) nel ruolo di Rovender, Alan Tudyk (“Resident Alien”) nel ruolo di Cadmus Pryde, John Ratzenberger (“Toy Story”) nel ruolo di Caruncle, John Harlan Kim (“The Librarians”) nel ruolo di Hailey, Ana Villafañe (“Castro’s Daughter”) nel ruolo di Eva 8, Peter Gallagher (“The O.C”) nel ruolo di Antiquus e molti altri. Tra i nuovi membri del cast figurano Shohreh Aghdashloo (“La casa di sabbia e nebbia”), vincitrice di un Emmy e candidata all’Oscar®, nel ruolo di Darius e Arius, e Maz Jobrani (“The Axis of Evil Comedy Tour”) nel ruolo di Zin.

La serie è diretta e prodotta da Bobs Gannaway.

Informazioni su Apple TV+

Apple TV+ è disponibile sull’app Apple TV in oltre 100 paesi, su oltre 1 miliardo di schermi, inclusi iPhone, iPad, Apple TV, Apple Vision Pro, Mac, specifiche smart TV Samsung, LG, Sony e VIZIO, Amazon Fire TV e dispositivi Roku, console PlayStation e Xbox e su tv.apple.com, per €12,99 al mese con una prova gratuita di sette giorni. Per un periodo di tempo limitato, i clienti che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch possono usufruire gratuitamente di tre mesi di Apple TV+.