Wonder Woman | Si lavora sulla sceneggiatura del reboot

Nel nuovo DC Universe di James Gunn e Peter Safran un posto speciale sarà ovviamente dedicato a Wonder Woman, ed una nuova conferma è arrivata proprio in queste ore.

Impegnato, tra le altre cose, con la campagna promozionale del suo nuovo film “Superman“, il regista (e co-CEO di DC Studios) James Gunn ha voluto offrire alcuni aggiornamenti riguardo il futuro di Wonder Woman nel suo nuovo DC Universe. In particolare, Gunn ha riferito a Entertainment Weekly (via Deadline) che al momento si lavora attivamente sulla sceneggiatura del reboot. “Stiamo lavorando a Wonder Woman. Wonder Woman è in fase di scrittura proprio ora.”

Gunn ha inoltre affermato che il nuovo film non avrà alcun collegamento narrativo con la serie HBO Max “Paradise Lost” ambientata a Themyscira, ed annunciata nel recente passato.

Warner Bros. non ha offerto commenti a tal proposito, pertanto resta da capire l’identità dello scrittore che lavora alla sceneggiatura, ed ovviamente il nome dell’attrice che prenderà le redini della nota supereroina lasciate da Gal Gadot. Ricordiamo, a tal proposito, che Wonder Woman 3 è stato in fase di produzione per mesi prima di finire prima in standby, e successivamente nel dimenticatoio così come l’intero DCU creato da Zack Snyder.