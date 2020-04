Wonder Woman 1984 ottiene il rating, l'uscita nelle sale è confermata

La MPAA ha ufficialmente classificato Wonder Woman 1984, il film ha infatti ottenuto il rating PG-13.

Così come accaduto per altri prodotti approdati in sala del DC Extended Universe in precedenza, anche Wonder Woman 1984 potrà essere visto dai minori di 13 anni, solo se accompagnati. La scelta della MPAA è stata motivata dalla presenza nel film di alcune "sequenze d’azione e violenza".

In aggiunta alla classificazione appena diramata, dai piani alti della Warner Bros è arrivata una nuova conferma riguardo la scelta di NON voler distribuire il cinecomic attraverso le piattaforme digitali, e di puntare senza dubbio alla release cinematografica, appena ovviamente l'emergenza Coronavirus sarà passata.

Al momento, lo ricordiamo, Wonder Woman 1984 ha un'uscita cinematografica prevista per il 14 agosto.

Wonder Woman 1984

PRODUZIONE : Wonder Woman 1984 è stato co-scritto da Geoff Johns, Patty Jenkins e David Callaham. La regia è ancora di Patty Jenkins. La colonna sonora sarà composta da Hans Zimmer.

CAST : Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Robin Wright, Connie Nielsen.

