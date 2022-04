KJ Apa e Isabel May saranno i protagonisti di Wonder Twins, cinecomic DC destinato alla piattaforma digitale HBO Max.

Il film sarà scritto e diretto da Adam Sztykiel, già autore della sceneggiatura del prossimo Black Adam di Dwayne Johnson, mentre Marty Bowen e Wyck Godfrey di Temple Hill sono a bordo del progetto in qualità di produttori. Wonder Twins andrà ad adattare i fumetti DC Comics, in cui una coppia di fratelli alieni di nome Zan e Jayna arriva sul pianeta Terra ed inizia a collaborare con i più grandi eroi della Terra quali Batman e Superman.

KJ Apa è noto principalmente per il suo ruolo nella serie di successo Riverdale, ciononostante di recente si è fatto apprezzare per Songbird, il film prodotto da Michael Bay ambientato in un futuro in cui la pandemia da Covid-19 ha letteralmente cambiato la vita sulla Terra. Isabel May, invece, è nota per l’ottimo lavoro svolto nella serie Yellowstone.

DC Films porterà al cinema nel 2022 Black Adam e Shazam! Fury of the Gods (lo spot promozionale qui), mentre su HBO Max continua a sviluppare Batgirl e tanti altri progetti televisivi e cinematografici.

Fonte: THR