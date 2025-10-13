Wonder Man | Il folle trailer della nuova serie Marvel

In occasione del panel Marvel Television del New York Comic Con andato in scena nel weekend è stato mostrato il trailer di Wonder Man, la nuova serie in arrivo su Disney+.

Yahya Abdul-Mateen II e Sir Ben Kingsley hanno presentato la serie sul palco del NYCC che porta il pubblico dietro le quinte del remake di un film sui supereroi: “Wonder Man”. I due attori hanno parlato della collaborazione con il regista Destin Daniel Cretton, delle riprese a Los Angeles e del divertimento nell’interpretare un personaggio che è anche un attore. La serie composta da 8 episodi debutterà su Disney+ il 28 gennaio 2026.

Guardate qui il trailer di Wonder Man

Cosa sappiamo di Wonder Man

La serie sarà sviluppata – e diretta – da Destin Daniel Cretton, già regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli e del futuro sequel. Tra i registi anche Stella Meghie. Cretton sarà produttore esecutivo e co-creatore della serie. NEL CAST spiccano i nomi di Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Lauren Glazier, Demetrius Grosse, Josh Gad, Byron Bowers.

Wonder Man nei fumetti

Wonder Man nei fumetti non è altro che Simon Williams, un dirigente d’affari caduto in disgrazia che fa un patto con i Signori del Male per ottenere super poteri e unirsi ai Vendicatori con l’obiettivo di tradirli dall’interno. Dopo aver ottenuto i super poteri, tuttavia, Simon sceglie di non tradire la sua nuova squadra mandando su tutte le furie la terribile setta.

DISNEY+

Disney+ è la casa dedicata allo streaming di film e serie di Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, insieme a I Simpson e, al di fuori degli Stati Uniti, anche di Hulu, il brand di general entertainment. Come servizio di streaming direct-to-consumer di punta di The Walt Disney Company, Disney+ funge da punto di connessione per il pubblico di tutto il mondo con un impareggiabile catalogo di pluripremiati titoli di general entertainment e programmi per famiglie di altissimo livello. Con un accesso senza precedenti alla lunga storia di incredibile intrattenimento cinematografico e televisivo di Disney, Disney+ è anche la casa dello streaming dove trovare in esclusiva le ultime uscite distribuite da The Walt Disney Studios. Per saperne di più, visita il sito https://www.disneyplus.com/it-it/home o scarica l’app di Disney+ sulla maggior parte dei dispositivi mobile e TV connesse.