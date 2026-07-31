Una doccia fredda decisamente inaspettata torna a scuotere i piani dei Marvel Studios e del loro pubblico.

In un panorama streaming in continua ed rapida evoluzione, anche i progetti che sembravano aver trovato la propria strada possono subire bruschi stop. È il caso di Wonder Man, l’apprezzata serie comedy-supereroistica targata Disney+ che, contro ogni previsione, non vedrà la realizzazione di una seconda stagione.

La notizia arriva come un vero e proprio fulmine a ciel sereno per i fan dell’universo Marvel, soprattutto alla luce del percorso che lo show stava tracciando e del rinnovo annunciato in precedenza: la produzione aveva infatti incassato una calorosa accoglienza sia da parte della critica specializzata che del pubblico, distinguendosi per un tono irriverente, metateatrale e piacevolmente diverso dal solito. Una decisione che segna un’improvvisa inversione di marcia e che rimette in discussione la gestione delle proprietà intellettuali all’interno del Marvel Cinematic Universe.

La decisione di Disney+, la writers’ room mai aperta e il futuro del personaggio

Come rivelato in esclusiva dalle principali testate del settore cinematografico statunitense (tra cui The Hollywood Reporter), dietro l’apparente rinnovo ufficioso filtrato lo scorso marzo si nascondeva una realtà ben diversa. La stanza degli scrittori per la seconda stagione non era infatti mai stata avviata in maniera formale e operativa, e in questi giorni gli sceneggiatori coinvolti sono stati definiti liberi dai propri contratti per potersi dedicare a nuove produzioni.

La scelta di Disney+ appare ancor più singolare se si considera il momento in cui arriva, forte dei recenti e importanti riconoscimenti ottenuti dallo show, tra i quali spicca la prestigiosa candidatura agli Emmy Award conquistata dal protagonista Yahya Abdul-Mateen II per la sua interpretazione nei panni di Simon Williams.

Nonostante lo stop definitivo alla serie solista, il lavoro di caratterizzazione svolto non andrà del tutto perduto. Fonti interne vicine alla produzione hanno infatti confermato che sia il personaggio di Simon Williams sia l’amato Trevor Slattery, interpretato dal premio Oscar Ben Kingsley, rimangono a tutti gli effetti parte integrante del panorama Marvel. Entrambi i volti potrebbero dunque fare la loro comparsa in futuri lungometraggi sul grande schermo o in altre serie TV del franchise.

Lo stesso Yahya Abdul-Mateen II ha voluto rassicurare gli appassionati affidando ai propri canali social un messaggio disteso ma conciso: “Cose che succedono… tutto si sistemerà”, cogliendo l’occasione per ringraziare la community per l’incredibile affetto dimostrato verso il progetto.

Cosa ne pensate di questa decisione di Marvel Television? Ditelo nei commenti.

Scheda Tecnica

Titolo originale: Wonder Man

Wonder Man Creatori / Showrunner: Destin Daniel Cretton, Andrew Guest

Destin Daniel Cretton, Andrew Guest Cast: Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Demetrius Grosse, Ed Harris, Lauren Glazier

Yahya Abdul-Mateen II, Ben Kingsley, Demetrius Grosse, Ed Harris, Lauren Glazier Produzione: Marvel Studios, 20th Television

Marvel Studios, 20th Television Distribuzione / HUB di riferimento: Disney+, Marvel Universe