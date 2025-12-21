Il divo australiano Hugh Jackman tornerà ad interpretare Wolverine nel futuro dell’MCU? Vediamo gli ultimi aggiornamenti.

Un nuovo film solo dedicato a Wolverine con Hugh Jackman protagonista nell’MCU è diventato “molto più probabile” secondo il famoso insider MyTimeToShineHello, che su X ha scritto: “We are getting another solo Wolverine movie starring Hugh Jackman” (tradotto per noi, Avremo un altro film solo su Wolverine con Hugh Jackman).

La nuova voce arriva chiaramente dopo il successo planetario di Deadpool & Wolverine (oltre 1.3 miliardi worldwide), le supposizioni riguardo la sua ipotetica presenza in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, ma anche come conseguenza di un recente trademark depositato da Marvel per “Wolverine”. Sebbene i trademark non confermino progetti attivi, il timing non può che alimentare le speculazioni.

In aggiunta alle voci speculative, Jackman, che aveva ufficialmente “ritirato” il personaggio dopo Logan (2017), ha recentemente dichiarato: “Per cinque anni ho detto ‘sono finito’. Poi ho chiamato Ryan [Reynolds] e ho detto ‘ci sto’. Il mio istinto mi dice che non è finita”. L’attore non sembra pertanto voler escludere ulteriori apparizioni nell’MCU, tuttavia Marvel non ha annunciato nulla di ufficiale.

Che ne pensate di un’ulteriore presenza del Wolverine di Hugh Jackman nell’MCU? Rispondete nei commenti.