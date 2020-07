Without Remorse salta l'uscita cinematografica e debutterà su Amazon

Il lungometraggio diretto da Stefano Sollima (Soldado, Suburra), con Michael B. Jordan protagonista, salterà l’uscita cinematografica e debutterà direttamente su Amazon Prime Video.

Secondo Variety, gli Amazon Studios sono in trattative finali per acquistare i diritti di distribuzione dalla Paramount Pictures. L'uscita del film era programmata per Ottobre 2020 e poi posticipata al 2021, ma sembra che alla fine salterà l'uscita cinematografica (a causa del coronavirus) e sarà distribuito su Amazon Prime Video entro la fine di quest'anno.

Il lungometraggio è basato su una sceneggiatura di Taylor Sheridan ed è tratto dal romanzo di Tom Clancy intitolato Senza rimorso. Nel cast troviamo non solo Michael B. Jordan, ma anche Jamie Bell, Cam Gigandet, Jodie Turner-Smith, Brett Gelman, Luke Mitchell, Colman Domingo e Jacob Scipio.

Al centro della storia c'è John Clark, un ex Navy SEAL che lavora per la CIA. Ecco la sinossi ufficiale del romanzo da cui sarà tratto il film:

Veterano del Vietnam, John Kelly conduce un’esistenza apparentemente tranquilla vivendo sulla sua barca e dando lezioni di guida e di pesca ai turisti. Non dimentica però di essere stato una macchina di morte e distruzione nel Sud-est asiatico… Né lo dimentica il Pentagono, che ha in serbo una speciale missione per lui. Contemporaneamente, un’altra impresa si delinea per Kelly, e si interseca drammaticamente con la sua vita privata, ma lui – violento e spietato – sarà in grado di affrontarla con determinazione e abilità, compiendo la sua agghiacciante vendetta, freddamente ‘senza rimorso’.