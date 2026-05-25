La stagione cinematografica estiva si tinge dei colori del grande cinema d’autore grazie a un’iniziativa che farà la gioia dei cinefili della penisola.

A partire dal prossimo 22 giugno, le sale italiane ospiteranno un suggestivo percorso retrospettivo interamente dedicato a una delle anime più poetiche e rivoluzionarie del cinema contemporaneo. Grazie a un progetto distributivo mirato, il pubblico avrà l’opportunità di riscoprire sul grande schermo una selezione di opere fondamentali di Wim Wenders che attraversano oltre tre decenni di una carriera straordinaria, offrendo uno sguardo ravvicinato sull’evoluzione stilistica di un maestro assoluto.

I titoli della retrospettiva e il valore culturale dei restauri in sala

La selezione, intitolata In viaggio con Wim Wenders – Cinque capolavori da riscoprire, propone un vero e proprio itinerario tematico che spazia dai primi successi degli anni Settanta fino alle produzioni dei primi anni Duemila, valorizzate da splendide versioni restaurate.

Il ciclo si apre con la delicatezza di Alice nelle città, pietra miliare del 1974 e capitolo inaugurale della celebre “trilogia della strada”, seguito dalle atmosfere noir de L’amico americano (1977), trasposizione cult del romanzo di Patricia Highsmith che ha consacrato il cineasta a livello mondiale. Il viaggio prosegue poi negli anni Novanta con il fascino sonoro e visivo di Lisbon Story (1994), una profonda dichiarazione d’amore verso la settima arte, per poi spostarsi nella Los Angeles malinconica di The Million Dollar Hotel (2000), opera premiata con l’Orso d’Argento al Festival di Berlino. A chiudere questo cerchio ideale sarà Non bussare alla mia porta (2005), intensa riflessione sui legami familiari che ha sancito il ritorno artistico del regista nei deserti americani.

L’intera operazione culturale nasce dalla sinergia strategica tra CG Entertainment, Lumière & Co. e Cinemaundici, che uniscono le forze per restituire alla dimensione collettiva del buio in sala cinque pellicole ancora incredibilmente capaci di dialogare con le complessità del nostro presente.