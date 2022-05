Durante il panel Lucasfilm dello Star Wars Celebration è stato presentato il teaser trailer di Willow, la serie che farà da sequel al celebre fantasy anni ottanta.

In arrivo su Disney+ a partire dal 30 novembre di quest’anno, la serie Willow si è mostrata in tutto il suo splendore confermando la volontà di Lucasfilm di ridare fasto ad uno dei cult del genere fantasy degli ottanta. Con il teaser trailer, lo studios ha anche rilasciato la sinossi ufficiale che recita quanto segue:

“La storia ebbe inizio con un aspirante mago di un villaggio Nelwyn e una bambina destinata a unire i regni, che insieme contribuirono a distruggere una regina malvagia e a bandire le forze dell’oscurità. Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature mistiche, l’avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove devono affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo.”

WILLOW

PRODUZIONE: Lo showrunner della serie sarà Jonathan Kasdan, che ha firmato la sceneggiatura del primo episodio. Wendy Mericle, Ron Howard, Bob Dolman (autore del film), Kathleen Kennedy e Michelle Rejwan saranno invece parte del team produttivo. L’episodio pilota sarà diretto da Jonathan Entwistle. CAST: Warwick Davis, Erin Kellyman, Ruby Cruz, Ellie Bamber, Tony Revolori, Amer Chadha-Patel, Toni Revolori, Talisa Garcia, Rosabell Laurenti Sellers. DISTRIBUZIONE: Su Disney+ dal 30 novembre 2022.