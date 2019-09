William Shatner, l'iconico interprete di James T. Kirk, sarà tra i protagonisti del film horror Devil's Revenge.

L'originale interprete dell'iconico capitano della USS Enterprise NCC 1701 non sarà il solo rappresentante della saga Star Trek a recitare in questa pellicola. Infatti nel cast è nota anche la presenza di Jason Brooks, attore apparso nel film del 2009 Star Trek: Il Futuro ha Inizio, nonché quella di Jery Ryan, nota per aver interpretato l'affascinante Borg 7 di 9, in Star Trek: Voyager e nel prossimo spin-off dedicato a Jean-Luc Picard.

La regia di Devil's Revenge è stata curata da Jared Cohn, mentre la sceneggiatura è di Maurice Hurley, quest'ultimo già sceneggiatore di numerosi episodi di Star Trek: The Next Generation.

Questa la trama. Uno sfortunato archeologo, interpretato da Jason Brooks, scopre una antica reliquia all'interno di una misteriosa grotta che, per sua sfortuna, sembra essere una sorta di portale per l'inferno. Purtroppo l'archeologo, a causa di questa sua scoperta, sarà vittima, insieme alla sua famiglia, di una terribile maledizione.