La seconda stagione di Altered Carbon, la serie sci-fi di Netflix, potrà contare ancora una volta su Will Yun Lee.

Dopo aver vestito i panni dell'originale Takeshi Kovacs nella prima stagione, l'attore Will Yun Lee è stato riconfermato nel cast dei nuovi episodi. Deadline non ha svelato quale sarà la natura del suo ritorno, ma ha confermato che si tratterà di un ruolo ricorrente.

Ricordiamo che la serie ha subito una sorta di re-casting riguardo il protagonista, "lasciando a casa" Joel Kinnaman, il cui ruolo è andato ad Anthony Mackie.

Altered Carbon (Seconda Stagione)

Altered Carbon 2 sarà sviluppato da Alison Schapker e Laeta Kalogridis. La serie tv è adattata dai romanzi di fantascienza firmati dallo scrittore Richard K. Morgan.

CAST: Anthony Mackie, Simone Missick, Renee Elise Goldsberry, Chris Conner, Dina Shihibi, Torber Liebrecht, James Santo, Lela Loren, Will Yun Lee.

La serie tv, tratta dai romanzi di fantascienza di Richard K. Morgan, porta sul piccolo schermo un futuro distopico in cui le coscienze delle persone possono essere trasferite in nuovi involucri. Non ci sono ancora molti dettagli sulla trama dei nuovi episodi.

Lo show non ha ancora una data di rilascio su Netflix.