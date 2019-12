In occasione dell'uscita nelle sale di Spie Sotto Copertura, il cartoon Blue Sky Studios, i doppiatori Will Smith e Tom Holland si sono resi protagonisti di un evento molto particolare.

Will Smith ha postato sul proprio account Instagram un video in cui, in compagnia di Tom Holland, cerca di uscire da una Escape Room. Ovviamente non vi anticipiamo la fine del video, lo trovate in fondo al nostro articolo.

Spie Sotto Copertura

Tra i doppiatori, con Will Smith e Tom Holland, anche Ben Mendelsohn, Karen Gillan, Rashida Jones, DJ Khaled e Masi Oka. La regia è invece stata curata da Troy Quane e Nick Bruno.

TRAMA. Lance e Walter: il primo è una spia cool e affascinante, mentre l’altro è un nerd, che inventa i fantastici gadget che proprio Lance usa nel suo lavoro. Le loro vite saranno unite da un evento straordinario, che permetterà loro di imparare a fare affidamento l’uno sull’altro come mai prima d’ora per salvare il mondo.

Il film sarà distribuito nelle sale da 20th Century Fox Italia da Natale 2019.