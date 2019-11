Sony Pictures Italia ha rilasciato oggi il poster italiano di Bad Boys for Life, terzo capitolo della saga action creata da Michael Bay.

Col poster, la divisione nazionale della Sony ha diffuso una prima sinossi che purtroppo non svela ancora quella che sarà la trama del film. La riportiamo qui di seguito:

I Bad Boys Mike Lowrey (Will Smith) e Marcus Burnett (Martin Lawrence) di nuovo insieme per un’ultima corsa nell’atteso Bad Boy for Life. Dal 23 gennaio 2020 al cinema.