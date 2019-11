Il cast del prossimo capitolo della saga La Notte del Giudizio (The Purge) ha iniziato ad abbracciare i primi attori, ovvero Will Patton e Cassidy Freeman.

A confermare l’ingresso dei due attori è stato poco fa un aggiornamento proveniente dall’autorevole The Hollywood Reporter. La fonte al momento non ha specificato il ruolo assegnato a Patton e Freeman.

Will Patton (in foto) di recente ha partecipato al rilancio cinematografico della saga Halloween, mentre la Freeman ha più una carriera al momento incentrata sul mondo delle serie tv, con partecipazioni in Cold Case, NCIS, e CSI: New York.

The Purge 5 (non definitivo)

Il film sarà diretto da Everardo Gout, con la sceneggiatura firmata da James DeMonaco, storico creatore della saga. In cabina di produzione, ancora una volta James Blum con la sua Blumhouse Productions, e Michael Bay con la Platinum Dunes.

CAST: Will Patton, Cassidy Freeman, Ana de la Reguera, Tenoch Huerta.

AL CINEMA: Negli Usa dal 10 luglio 2020 grazie a Universal Pictures.