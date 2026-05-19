Notorious Pictures ha rilasciato il teaser trailer italiano di WILDWOOD – I segreti del bosco proibito, l’attesissimo nuovo lungometraggio d’animazione realizzato in stop-motion da LAIKA. Lo studio di produzione, celebre per aver ottenuto una candidatura all’Oscar® con ogni singolo film della sua filmografia, si prepara a fare il suo ritorno nelle sale italiane il prossimo 22 ottobre 2026. La diffusione del filmato fa seguito al debutto del teaser originale che aveva già incantato gli appassionati di questa tecnica artigianale.

Basato sull’omonimo romanzo best-seller scritto da Colin Meloy e splendidamente illustrato da Carson Ellis, il film racconta la storia di Prue McKeel. La vita di questa intraprendente adolescente viene sconvolta quando il suo fratellino viene rapito da uno stormo di corvi e trascinato nella Landa Impenetrabile, una foresta incantata e nascosta appena oltre i confini geografici di Portland, in Oregon. Per completare la sua disperata missione di salvataggio, Prue sarà costretta a varcare i confini del mondo conosciuto, accompagnata da Curtis Mehlberg, un compagno di scuola tanto maldestro quanto leale.

Una grande avventura epica tra animali parlanti e conflitti magici

Una volta entrati nel cuore pulsante del bosco proibito, i due ragazzi si ritroveranno immersi in un microcosmo segreto popolato da animali parlanti, fazioni di banditi e potenti figure mistiche guidate dal dolore e da un’ambizione cieca. Il viaggio si trasformerà rapidamente in una vera e propria epopea fantasy quando Prue e Curtis finiranno coinvolti in un violento conflitto politico e magico che minaccia di distruggere l’equilibrio stesso della foresta.

Per salvare la sua famiglia e proteggere il fragile ecosistema di Wildwood, la giovane protagonista dovrà trovare una forza interiore inaspettata. Prodotto dallo studio LAIKA, già vincitore del premio BAFTA, il film si preannuncia come un’avventura epica focalizzata sui temi del sacrificio, del potere dell’amore e sul coraggio necessario per affrontare l’ignoto.