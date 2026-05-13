Dopo anni di attesa, lo studio LAIKA — celebre per aver dato vita a capolavori come Coraline e ParaNorman — è tornato a mostrarsi in tutto il suo splendore artigianale. Durante un evento stampa al Festival di Cannes, è stato presentato il primo teaser trailer di Wildwood, il progetto più ambizioso nella storia dello studio, in sviluppo dal 2011 e in produzione dal 2021.

Wildwood sarà il primo film LAIKA a debuttare nelle sale in questo decennio.

Basato sul romanzo di Colin Meloy (illustrato da Carson Ellis), il film racconta la storia di Prue McKeel (Peyton Elizabeth Lee), una giovane adolescente che si lancia in una missione di salvataggio disperata quando il fratellino Mac viene rapito da uno stormo di corvi. Insieme al maldestro compagno di classe Curtis (Jacob Tremblay), Prue scoprirà un mondo magico nascosto tra le foreste di Portland: la “Landa Impenetrabile”. Il trailer, accompagnato dalle note malinconiche di My Tears are Becoming a Sea degli M83, mostra un’evoluzione tecnica impressionante, alzando l’asticella della stop-motion per scala e dettaglio visivo.

Travis Knight e un cast stellare per l’avventura di Wildwood

Alla regia troviamo Travis Knight, che torna dietro la macchina da presa dopo il successo di Kubo e la Spada Magica e Bumblebee. La sceneggiatura è firmata da Chris Butler, già collaboratore storico dello studio. Come da tradizione per LAIKA, il cast vocale originale è composto da grandi nomi di Hollywood: Carey Mulligan, Richard E. Grant, Awkwafina, Tom Waits, Charlie Day, Angela Bassett e Mahershala Ali.

Il film si preannuncia come un’epica fantasy in cui i due protagonisti si ritroveranno coinvolti in un conflitto che minaccia l’equilibrio stesso della foresta incantata. Wildwood arriverà nelle sale americane il prossimo 23 ottobre, mentre le vendite internazionali sono attualmente in corso proprio sulla Croisette grazie a FilmNation Entertainment.