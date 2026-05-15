È stato rilasciato il primo trailer di Wild Horse Nine, il nuovo progetto Searchlight Pictures scritto e diretto dal premio Oscar Martin McDonagh. Il film, che segna il ritorno del regista dopo il successo de Gli Spiriti dell’Isola (qui la nostra recensione), arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 5 novembre 2026.

In Wild Horse Nine, McDonagh ci porta nel Cile del 1973, tra spie della CIA e le iconiche statue dell’Isola di Pasqua. La trama segue gli agenti Chris (John Malkovich) e Lee (Sam Rockwell), inviati dal loro capo MJ (Steve Buscemi) da Santiago verso la remota isola polinesiana proprio a ridosso del colpo di Stato cileno. In questo paradiso isolato, i due partner di lunga data devono fare i conti con i fantasmi del passato e le cospirazioni del presente. Tuttavia, il legame che Chris stringe con due studentesse ribelli (Mariana di Girolamo e Ailín Salas) rischia di compromettere la missione e gli equilibri di tutti i protagonisti.

Un cast stellare per il ritorno del team di Searchlight Pictures

Il film vede Martin McDonagh collaborare nuovamente con Searchlight Pictures, Blueprint Pictures e Film4. Il cast è, come di consueto per il regista, di altissimo livello: oltre ai protagonisti già citati, troveremo Tom Waits, che torna a lavorare con il cineasta dopo 7 psicopatici, e Parker Posey, recentemente vista in The White Lotus.

La sceneggiatura è firmata dallo stesso McDonagh, e promette di mescolare black comedy, thriller politico e introspezione psicologica, elementi che hanno reso celebri opere come Tre manifesti a Ebbing, Missouri. La produzione è affidata a Graham Broadbent, Pete Czernin e Anita Overland.