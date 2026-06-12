Apple TV ha annunciato il rinnovo per Widow’s Bay 2, la seconda stagione dell’acclamata serie tv che unisce horror autentico e commedia brillante. La notizia del prolungamento arriva con un tempismo perfetto, a pochissimi giorni dall’attesissimo finale della prima stagione previsto in streaming per il prossimo 17 giugno 2026.

Lo show, che vede come protagonista e produttore esecutivo il premio Emmy Matthew Rhys, ha conquistato i favori della critica internazionale ottenendo il prestigioso bollino Certified Fresh su Rotten Tomatoes e venendo incoronato all’unanimità come la sorpresa seriale più folle, originale e riuscita dell’estate. Contestualmente, la piattaforma ha blindato la creatrice e showrunner Katie Dippold con un ricco accordo pluriennale. La scommessa horror targata Apple Studios ha fatto centro, fidelizzando il pubblico grazie a un perfetto mix di tensione e ironia tagliente.

Widow’s Bay 2 la trama della nuova stagione tra maledizioni e ironia spietata

La grottesca e misteriosa trama di Widow’s Bay si sviluppa attorno alla figura di Tom Loftis (Matthew Rhys), un sindaco debole e disperato che cerca in tutti i modi di rilanciare l’economia della sua isola, un luogo isolato dal mondo, privo di Wi-Fi e popolato da abitanti superstiziosi convinti che la terra sia colpita da una maledizione. Proprio quando Loftis riesce miracolosamente ad attirare i primi turisti, le vecchie e assurde storie dell’orrore locale iniziano incredibilmente a manifestarsi, trasformando la comunità in una trappola mortale. Con il finale alle porte, la creatrice Katie Dippold ha ironicamente anticipato che nei nuovi episodi della seconda stagione «tutto sarà fantastico sull’isola e non ci sarà nulla di cui preoccuparsi», facendo eco alle dichiarazioni di facciata del sindaco, che continua a spacciare la baia come una meta assolutamente sicura.

Ad arricchire la produzione c’è la firma inconfondibile del produttore e regista premio Emmy Hiro Murai (Atlanta), che ha diretto ben cinque episodi della stagione d’esordio collaborando a stretto contatto con un cast corale di altissimo livello, che include Kate O’Flynn, Stephen Root, Kevin Carroll, Dale Dickey e la partecipazione speciale dell’icona horror Ti West dietro la macchina da presa.

Quest’annuncio arriva il giorno dopo il lancio in rete delle prime foto ufficiali di Slow Horses 6. Visitate anche la nostra rubrica legata alle produzioni originali Apple TV.